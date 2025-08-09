Antalya'da motosiklet palmiye ağacına çarptı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada yaralanan sürücü tedavi için hastaneye götürüldü.

’nın Manavgat ilçesinde Hedi D.’nin kullandığı , Sorgun Mezarlığı önüne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjde bulunan bordür taşına çarptıktan sonra sürüklenerek palmiye ağacına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına bir başka motosiklet sürücüsü ve devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekibi koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

