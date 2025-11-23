Antalya'da motosikletler çarpıştı, dört kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dört kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Gazi Mahallesi'ndeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, G.A.K. yönetimindeki 07 BMG 307 plakalı motosiklet ile İ.Y.'nin kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da devrilirken, sürücüler G.A.K. ve İ.Y. ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan B.G. ve H.M. yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.