Antalya'da nem ve sıcak bunaltıyor

Antalya'da nem oranı yüzde 72'ye çıktı. Sıcak etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Antalya'da nem ve sıcak bunaltıyor

Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da su sporları yaptı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda oturdu.

Bazı kent sakinlerinin, tehlikeye aldırış etmeden yaklaşık 10 metrelik falezlerden denize atladıkları görüldü.

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