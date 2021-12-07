Antalya'da öğrenci yurdunda vahşi cinayet

Antalya'da özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisi yurdun aşçısı tarafından satırla öldürüldü.



Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul (18), İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda kalıyordu.

18 yaşındaki Tuğrul, yemekhanede aşçı İhsan Güney'in (38) satırlı saldırısına uğradı.



Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kilitledikten sonra polisi aradı.



Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı belirtilen İhsan Güney gözaltına alındı.

