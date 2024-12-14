Antalya'da öğrenci yurdunda yangın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yurdunda yangın paniği yaşandı.

Olay, saat 12.00 Kumluca Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında meydana geldi. Klimadan çıktığı tahimin edilen yangını fark eden öğrenciler, binadan ayrıldı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Giriş kapısının üstündeki levhadan yerleşkeye giremeyen itfaiye araçları, binanın arkasındaki kapıdan bahçeye ulaştı.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürdü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Alevlerden dolayı 4'üncü kattaki bir oda kullanılamaz hale geldi.