Antalya'da öğrenci yurdunun çatısında yangın

Kumluca'da 4 katlı bir öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA 18.08.2021 - 14:34

Antalya'da öğrenci yurdunun çatısında yangın

Antalya Kumluca'daki yurdun çatısında çıkan yangın söndürüldü. 

Havva- Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanında bulunan 4 katlı yurt binasının çatısında, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri karadan, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, öğrenci yurdunun çatısında büyük hasar oluştu.

Yangında soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ve jandarma tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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