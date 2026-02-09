Antalya'da okulda yangın paniği. Öğrenciler tahliye edildi

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi 1970 Sokak'ta bulunan Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda saat 12.30 sıralarında birinci katta bulunan memur odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görevli personel ve öğrencilerin, yangının çıktığı sıralarda öğle arası olması nedeniyle okul dışında oldukları öğrenildi.

Bu sırada bazı sınıflarda bulunan öğrenciler okul görevlileri tarafından binadan tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.