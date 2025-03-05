Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.



Yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahale etti.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

"YAKLAŞIK 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Bölgede bulunan Kemer Kaymakam Ahmet Solmaz, yangının üç noktada etkili olduğunu söyledi.



Ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiğini belirten Solmaz, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. Çıkış nedeni henüz belli değil. Ancak ormanlık alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı var, bundan kaynaklanmış olabilir. İncelemeler devam ediyor." diye konuştu.

