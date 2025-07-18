Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesi Erentepe Mahallesi Pınargözü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Soğutma çalışmalarına başlanan bölgede, jandarma ekipleri de yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.