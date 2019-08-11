Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Karaöz Mahallesi'ndeki Papaz Koyu mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Saat 15.00 sıralarında bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edidi. Alevlere 2 helikopter, 10 araröz, 3 tanker ve 70 orman işçisi ile müdahale edildi.
Deniz kıyısına 150 metre uzaklıktaki yangın bölgesinde rüzgarın güçlü olmaması çalışmaları kolaylaştırıd.
Yaklaşık 10 haktarı etkileyen yangın, 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.