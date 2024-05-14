Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Antalya'da orman yangını

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'nın Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

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