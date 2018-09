Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.



Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor.



Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor.



Bu arada yangının çıkış nedeni de belirlenmeye çalışılıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ, YANGINLA İLGİLİ SON BİLGİLERİ NTV YAYININDA PAYLAŞTI

NTV yayınında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özetle şu ifadeleri kullandı:



''Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan mevkiinde saat 10.25'te bir yangın çıktığı haberini aldık ve 10.35'te ekiplerimiz müdahale etti. Seraların yanından başladı ve 30 kilometre hızla esen rüzgar aslında bizim için negatif bir durum. Bazı seralarımız zarar gördü. Yangına 4 uçak 7 helikopter 50 arazöz 6 dozer müdahale ediyor. Yangın şu an itibariyle kontrolümüz altında en yakın zaman içerisinde de Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yangını öncelikle tamamen kontrol altına alma sonrasında soğutma ve söndürme çalışmalarını icra edecekler. İnşallah öğleden sonraki saatlerde de yangının tamamen söndüğünü konuşuyor olacağız. Şu an amacımız yangının verdiği zararları tespitten çok yangını bir an evvel tamamen kontrol altına almak söndürmek. Ondan sonrasında zarar tespit çalışmalarını yapacağız. Devlet burada ne gerekiyorsa yapar vatandaşın yaralarını sarma yönünde her türlü adımı atar.''

BELEDİYE BAŞKANI GÖVEN'DEN AÇIKLAMA

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Yangına müdahalenin sürdüğünü ifade eden Göven, “Yangın kontrol altına alınmıştı ama rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Alevler yeniden başladı. Yoğun duman var. Konuşmakta zorlanıyoruz. Seralar zarar gördü. Ormana yakın alandaki evlerde hasar var” dedi.

Can kaybı ve yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Kumluca Belediye Başkanı, bölgedeki evlerde bulunanların tahliye edildiğini de kaydetti.