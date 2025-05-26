Antalya'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Antalya'da çıktı.

Yangın Kumluca'daki Kızılburun mevkisinde saat 15.30'da başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri yönlendirildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...