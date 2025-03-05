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Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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