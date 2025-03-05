Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.