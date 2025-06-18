Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.



Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.