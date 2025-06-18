Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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