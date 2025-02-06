Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki Tünektepe mevkisinde Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın neden olduğu düşünülen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.
Duman kentin her yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, Konyaaltı ilçesinde gökyüzünü duman kapladı.
BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN FIRTINA ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR
Yangına 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Belediyenin 4 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 23 itfaiye personeli söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların da katıldığı çalışmaların ardından saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.
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