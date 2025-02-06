Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

- Kemer Karayolu üzerindeki Tünektepe mevkisinde Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında çıktı.

Elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın neden olduğu düşünülen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Duman kentin her yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı - 1 Kentte rüzgarın saatteki hızı 60 kilometreye ulaştı.

Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, Konyaaltı ilçesinde gökyüzünü duman kapladı.

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı - 2 Alevler, kentte etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 

BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN FIRTINA ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Yangına 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Belediyenin 4 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 23 itfaiye personeli söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların da katıldığı çalışmaların ardından saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.

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