Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki Tünektepe mevkisinde Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın neden olduğu düşünülen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Duman kentin her yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.