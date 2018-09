Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın 8 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Saat 17.50 sularında kameraların karşısına geçen Bakan Pakdemirli yangınla ilgili açıklama yaptı.



Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Devlet tüm kurumlarıyla burada. Aşağı yukarı 70 hektar alan etkilenmiş gözüküyor. Aşağı yukarı 100 dönüm sera etkilendi dedik ama yukarıdan baktığımız kadarıyla sera alanlarında etkinin çok minimal düzeyde olduğu gözüküyor. Bir köy evi ve bir ahırın da zarar gördüğü ama zararların çoğunda kısmi zarar olduğunu görüyoruz. Şu anda yangına kontrol altında diyebiliriz. Gece itibariyle iklimsel koşullarda hızlı bir değişim olmazsa yangın şu an itibariyle kontrol altında. Şu anda bize ulaşmış herhangi bir yaralı veya can kaybı yok.''

YANGINA NASIL MÜDAHALE EDİLDİ



Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile 50 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale etti. Kumluca ve çevre ilçelerin belediyelerine ait itfaiye araç ve ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Yangının denize yakın bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler, sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakabiliyor.



Yangının çıkış noktasına ulaşımın güçlüğü nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Bölgeye takviye amaçlı gönderilen AFAD ekipleri çalışmalarına başladı.



Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri de vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor.



ALEVLER EVLER VE SERALARA YAKLAŞTI



Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevler, Hozmun mevkisindeki evler ve seraları tehdit etti. Hozmun'un girişini kapatan jandarma ekipleri, görevliler dışındakilerin geçişine izin vermiyor.



Bölgeye giden Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Belediye Başkanı Yusuf Göven, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Alevler seralara birkaç, evlere ise 100 metre kadar yaklaştı. Alevlerin evlere ve tarım alanlarına zarar vermemesi için 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçak aralıksız müdahalede bulunuyor.



Bölgeye yönlendirilen dozerler de alevlerin önünü kesebilmek için çalıştı. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. Evlerinin yanmasından kaygı duyan bazı kadınlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı mahalle sakinleri, bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlere müdahale etti. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ, YANGINLA İLGİLİ SON BİLGİLERİ NTV YAYININDA PAYLAŞTI

Saat 12.35 sularında NTV yayınında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı seraların zarar gördüğünü ve yangının kısmen kontrol altına alındığını söylemişti.

Bakan Pakdemirli, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan mevkiinde saat 10.25'te bir yangın çıktığı haberini aldık ve 10.35'te ekiplerimiz müdahale etti. Seraların yanından başladı ve 30 kilometre hızla esen rüzgar aslında bizim için negatif bir durum. Bazı seralarımız zarar gördü. Yangına 4 uçak 7 helikopter 50 arazöz 6 dozer müdahale ediyor. Yangın şu an itibariyle kontrolümüz altında en yakın zaman içerisinde de Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yangını öncelikle tamamen kontrol altına alma sonrasında soğutma ve söndürme çalışmalarını icra edecekler. İnşallah öğleden sonraki saatlerde de yangının tamamen söndüğünü konuşuyor olacağız. Şu an amacımız yangının verdiği zararları tespitten çok yangını bir an evvel tamamen kontrol altına almak söndürmek. Ondan sonrasında zarar tespit çalışmalarını yapacağız. Devlet burada ne gerekiyorsa yapar vatandaşın yaralarını sarma yönünde her türlü adımı atar.''

BELEDİYE BAŞKANI GÖVEN'DEN AÇIKLAMA

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de, saat 14.00 sularında NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunmuştu.

Yangına müdahalenin sürdüğünü ifade eden Göven, “Yangın kontrol altına alınmıştı ama rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Alevler yeniden başladı. Yoğun duman var. Konuşmakta zorlanıyoruz. Seralar zarar gördü. Ormana yakın alandaki evlerde hasar var” demişti.

Can kaybı ve yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Kumluca Belediye Başkanı, bölgedeki evlerde bulunanların tahliye edildiğini de kaydetmişti.

RÜZGARLA BİRLİKTE ALEVLER YÖN DEĞİŞTİRDİ



Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, yangının etkili olduğu ve tehdit ettiği alanla ilgili net bir bilgi veremediklerini belirterek, "Yangın deniz tarafında belli ölçüde kontrol altına alındı ama rüzgarın yön değiştirmesiyle diğer tarafa yöneldi" demişti.



Bazı seraların yangın nedeniyle zarar gördüğünü kaydeden Uzun, yangının söndürülmesinin ardından görevlilerin bölgeyi gezerek hasar tespiti yapacaklarını bildirdi.



Uzun, "Yangın şu anda herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Yangının durumunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı meskun alanlara yaklaşıyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir şekilde mücadele ediyor" diye konuşmuştu.