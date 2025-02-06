Antalya'da orman yangını: Kuvvetli rüzgar ekipleri zorluyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde orman yangını çıktı. Kentte rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye ulaştığı belirtiliyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale sürüyor.

Antalya'da orman yangını: Kuvvetli rüzgar ekipleri zorluyor

- Kemer Karayolu üzerindeki Tünektepe mevkisinde Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında çıktı.

Elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın neden olduğu düşünülen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Duman kentin her yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Antalya'da orman yangını: Kuvvetli rüzgar ekipleri zorluyor - 1 Kentte rüzgarın saatteki hızı 60 kilometreye ulaştı.

Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, Konyaaltı ilçesinde gökyüzünü duman kapladı.

Antalya'da orman yangını: Kuvvetli rüzgar ekipleri zorluyor - 2 Alevler, kentte etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 

BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN FIRTINA ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Yangına 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Belediyenin 4 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 23 itfaiye personeli söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede etkisini sürdüren fırtınanın, çalışmaları güçleştirdiği belirtiliyor.

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