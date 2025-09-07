Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.



Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.