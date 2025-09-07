Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde, otellere yakın bölgede ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
