Antalya'da orman yangınları

İkinci yangın haberi ise Aksu ilçesinden geldi.

Yine aynı saatlerde Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.



Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.



Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.