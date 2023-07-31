Antalya'da orman yangınları

Antalya'nın Demre ve Aksu ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangınları

'nın iki ilçesinden haberi geldi.

İlk yangın Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan da 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'da orman yangınları - 1

İkinci yangın haberi ise Aksu ilçesinden geldi.

Yine aynı saatlerde Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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