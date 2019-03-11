Antalya’da polis ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.



Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Öte yandan, cesedin 47 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA eşleştirmesi yapılacağı öğrenildi.



Antalya'da yaşayan Asım :ayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu 22 Ocak'ta polise kayıp başvurusunda bulundu.

Çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın emlakçısı ile görüşmek amacıyla evden çıktığı son olarak sözkonusu ormanlık alanda görüldüğü tespit edildi.



Bölgede bir süredir arama çalışmaları devam ediyordu.

