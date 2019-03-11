Antalya’da polis ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cesedin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Antalya'da ormanda ceset bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulundu. Cesedin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.
Antalya’da polis ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.