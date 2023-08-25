Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Orman yangınlarına yapay zeka müdahalesi: Erken tespit için eğitiliyor

Orman yangınlarına yapay zeka müdahalesi: Erken tespit için eğitiliyor

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Sarıhaliller ile Menteşbey Mahallesi bağlantı yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter ile de havadan müdahale edildi.

Orman işçilerinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 4 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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