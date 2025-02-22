Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kemer Kaymakamlığı karşısındaki ormanlık ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, İlçe Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın etkili olduğu bölgede, vatandaşların da desteğiyle ekipler, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.



Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ile İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da bölgeye gelerek, yangının çıkış nedeniyle ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.



Topaloğlu, yaptığı açıklamada, tüm ekibin yangına hızlıca müdahale ettiğini, söndürme çalışmalarına arazöz ve kepçelerle destek verildiğini belirtti.



Rüzgarın şiddetli olduğunu aktaran Topaloğlu, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alınarak, söndürüldüğünü kaydetti.