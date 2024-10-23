Antalya'da otel çalışanlarını taşıyan servis araçları çarpıştı: 13 yaralı

Kaza; Evrenseki Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Çevik'in kullandığı 07 C 74959 plakalı otel servisi ile Çolaklı Mahallesi Jandarma Özel Eğitim Merkezi kavşağında Müslüm Çevik'in kullandığı otel servisi çarpıştı.



Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada; Havvana Ö., Gülnaz K., Samiye Ü., Aynur S., Nurcan Ö., Müslüm Çevik., Fehime U., Güssiye K., Şenay G., Gülay I., Durdane Y., Fatma Y. ve Ahmet Küçükçeşme isimli otel çalışanları yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.