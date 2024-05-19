Antalya'da otel lojmanında yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otelin lojmanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'da otel lojmanında yangın

'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki bir oteller grubuna ait 6 katlı personel lojmanın 3. katında bulunan bir odada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 4 araç bölgeye sevk edilirken, lojmanda bulunan personel tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürüldü.

sırasında lojmanın diğer kısımlarına duman dolarken, üst katlarda kalanlardan bazılarının dumandan etkilenmemek amacıyla terasa çıktığı görüldü.

Yangın nedeniyle 1 odanın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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