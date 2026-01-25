Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm

Antalya'da bir kişi, dün giriş yaptığı apart otelde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir otele dün öğlen saatlerinde giriş yapan Elvan K.'nin (30) kaldığı odaya giren temizlik görevlisi, adamı yatakta uzanır vaziyette gördü.

İlk başta uyuduğu düşünülen Elvan K. temizlik görevlisinin kendisini uyandırma çabalarına yanıt vermeyince olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

AVUCUNDA ŞIRINGA BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirledi.

Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Avucunda bir şırınga olduğu öğrenilen Elvan K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı