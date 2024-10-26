Antalya'da otelde yangın paniği

Antalya'da bir süit otelin bodrum katta bulunan odalarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'da otelde yangın paniği

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 414 sokak üzerinde bulunan bir suit otelde dün saat 16.00 sıralarında koridorda dumanları fark eden çalışanları ve işletme sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbarla verilen adrese çok sayıda , sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Antalya'da otelde yangın paniği - 1

Bodrum katta bulunan odalardan birisinden başladığı tespit edilen nedeniyle oluşan duman otelin önemli kısmını etkilerken çalışanları ve misafirler oteli tahliye etti.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışmasının ardından duman tahliyesi yaptı.

Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında otel çalışanları veya müşterilerden bir olumsuzluk olmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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