Antalya'da otluk alanda yangın çıktı

Antalya’nın Akseki ilçesi Dutluca Mahallesi’nde yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma, yaklaşık 1500 metrekarelik otluk alanın yanı sıra bazı badem ve incir ağaçlarının da etkilendiği yangınla ilgili inceleme başlattı.