Antalya'da otluk alanda yangın çıktı

Antalya’da henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

’nın Akseki ilçesi Dutluca Mahallesi’nde yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma, yaklaşık 1500 metrekarelik otluk alanın yanı sıra bazı badem ve incir ağaçlarının da etkilendiği yangınla ilgili inceleme başlattı.

