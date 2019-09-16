Antalya-Serik kara yolu Belek Turizm Merkezi yol ayrımında bulunan Kayaburnu Mahallesi girişindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki plastik malzeme bulunan hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve seralara sıçradı.
Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye, Serik Belediyesine ait 3 arazöz ile müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, plastik malzeme hurdalığı tamamen yandı, bambu ağaçlarının bulunduğu depo ile 3 plastik sera zarar gördü.