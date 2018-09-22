Antalya'da Mustafa E. idaresindeki otomobil, Serik ilçesi Töngüşlü Mahallesi'nde Ali Tezgel'in kullandığı bisiklete çarptı.

Araçtaki Mesut Aydın ile bisikleti kullanan Tezgel, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan otomobil sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.