Antalya'da Mustafa E. idaresindeki otomobil, Serik ilçesi Töngüşlü Mahallesi'nde Ali Tezgel'in kullandığı bisiklete çarptı.
Araçtaki Mesut Aydın ile bisikleti kullanan Tezgel, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan otomobil sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Antalya'da otomobil, bisiklete çarptı: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da otomobille bisikletin çarpıştığı kazada bisikletli ile araçtaki yolcu hayatını kaybetti.
Antalya'da Mustafa E. idaresindeki otomobil, Serik ilçesi Töngüşlü Mahallesi'nde Ali Tezgel'in kullandığı bisiklete çarptı.