Antalya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde, köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü Yasin Erdoğan hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

'da Yasin Erdoğan idaresindeki otomobil, Kasaba-Kaş Karayolu Uğrar Mahallesi'ndeki Felen Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak dereye düştü.

Bölgeden geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yola eğimli olan Felen Köprüsü'nden 12 Ocak'ta da otomobil düşmüş ve bir kişi yaşamını yitirmişti.

Aynı köprüde, sık sık yaralamalı kazalar da meydana geliyor.

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