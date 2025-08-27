Antalya'da otomobil devrildi: Bir ölü, bir yaralı

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

'da İsmail S. (30) yönetimindeki otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet D. (23) hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

