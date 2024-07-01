Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ahmet Cebir (23) idaresindeki , Cikcilli Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda M.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ve araçta bulunan A.Ş. hafif yaralandı.

Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

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