Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ahmet Cebir (23) idaresindeki motosiklet, Cikcilli Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda M.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ve araçta bulunan A.Ş. hafif yaralandı.



Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.