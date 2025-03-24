Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da Mustafa Y. idaresindeki otomobil, Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Ö.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü Veli Ö. ile motosikletteki Ayşe Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Veli Ö. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde otomobille motosikletin çarpışması, motosiklettekilerin savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.