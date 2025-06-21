Antalya'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü
Antalya'da otomobilin su kanalına düştüğü kazada 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinde İsmail Ediş’in (29) otomobil, saat 06.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
Araç kanal içerisinde ters dönerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Ediş’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ediş'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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