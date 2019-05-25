Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki kayınvalide ve gelini hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Erdi Özkan (30) yönetimindeki 06 KOL 79 plakalı otomobil, Elmalı ilçesi Karamık Mahallesi'nde sulama kanalına düştü.
Kazada otomobildeki Satı Güldoğan (53) ve gelini Satı Özkan (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Erdi Özkan, 112 Acil Servis ekibince Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sulama kanalındaki otomobil çekiciyle çıkarıldı.
Antalya'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki kayınvalide ve gelini hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.