Antalya'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya yuvarlandığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

'da Bucak'tan Korkuteli yönüne ilerleyen Levent Durmaz idaresindeki  otomobil, dün akşam saatlerinde Korkuteli-Bucak kara yolunun 12'nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Şebiha Durmaz (3) ile Fatma Yarbaşı (65) hayatını kaybetti; sürücü Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Şebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İnşaat kazısında ceset bulundu

İnşaat kazısında ceset bulundu

Kamuyu zarara uğratanlara gözaltı

Kamuyu zarara uğratanlara gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne Ankara'dan taziye mesajları

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne Ankara'dan taziye mesajları

Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış

Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış

38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar

38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...