Antalya'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'da Bucak'tan Korkuteli yönüne ilerleyen Levent Durmaz idaresindeki otomobil, dün akşam saatlerinde Korkuteli-Bucak kara yolunun 12'nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Şebiha Durmaz (3) ile Fatma Yarbaşı (65) hayatını kaybetti; sürücü Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Şebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

