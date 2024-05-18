Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilöz Mahallesi Aydap Mevkii'nde meydana geldi.

Polonyalı turistlerin içinde bulunduğu araç önce refüje çarpıp takla attı, ardından da alevlere kapıldı. Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki kadın yolcu feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, araç küle döndü. Kazada hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri de belli oldu.

Aracı Zbigniew Piotr Kurzepa’nın (59) kullandığı öğrenilirken, yanındaki yolcunun Magdalena Maria Kulik (47) olduğu belirlendi.