Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde, silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.



Belirtilen adrese gelen ekipler, bir araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile Hatice Bahçecioğlu'nu (33) silahla vurulmuş halde buldu.



Yılmaz ve Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine, cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Daha önce hamile olduğu açıklanan Bahçecioğlu'nun, adli tıp morgunda yapılan ön otopsisinde, hamile olmadığı ortaya çıktı.



Bahçecioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'ne getirilen Bahçecioğlu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığına defnedildi.



Hatice Bahçecioğlu'nun, 8 ay önce boşandığı eşi gözaltına alındı.



Öte yandan Gürbüz Hakkı Yılmaz'ın, bir gün önce evlendirme dairesine giderek, evlilik ile için gerekli belgeleri aldığı öğrenildi.