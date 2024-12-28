Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da İsmail Y. idaresindeki 07 APP 322 plakalı otomobil, Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi D-400 kara yolunda Aziz Nural'ın (38) kullandığı 35 NZ 085 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle 30 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nural ile diğer sürücü yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nural, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​