Antalya'da panik: Pazar sabahına siren sesiyle uyandılar

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde bulunan ilkokulda meydana gelen olayda, okulda çalan yangın alarm sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra polis ekibi sevk edildi.

EKİPLER OKULA GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, okulun kapsının kilitli olduğunu ve herhangi dumanın olmadığını fark etti.

Okul görevlisine ulaşan ekipler, kapının açılmasının ardından okulda yaptıkları incelemede yangına dair bir durum olmadığı tespit edildi.

Alarm sisteminin elektrik problemi sebebiyle devreye girdiği tespit edildi.