Antalya'da papağan operasyonu: 16 kuşa el konuldu

Antalya'da faturasız ve bileziksiz bir şekilde papağan satışı yapan şahıs hakkında toplam 8 bin 322 lira idari para cezası uygulandı. Belgeleri olmayan 16 papağan türü kuşa el konuldu.

Antalya'da papağan operasyonu: 16 kuşa el konuldu

'nın Kepez ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne verilen şikayet dilekçesi üzerine, Yaban Hayvanı Ticareti Şefliği ve Antalya Şefliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, belgeleri eksik olan toplam 16 papağan türü kuş ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde, belgelerinin (fatura, bilezikler) bulunmadığı tespit edilen 2 adet sevda papağanı ve 14 adet sultan papağanı olmak üzere toplam 16 kuş, ilgili kişiden alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, ilgili kişi hakkında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, yaban hayvanlarının kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekerken, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

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