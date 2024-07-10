Antalya'da parkta ceset bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi parkta ölü bulundu.

Antalya'da parkta ceset bulundu

'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kimliği henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Morgu'na gönderildi.

Bu arada polis ekipleri, çevrede kan izlerine rastlarken, güvenlik kamerası kayıtlarından hayatını kaybeden kişinin 1 kişi ile kavga ettiğini belirledi.

Polis, kavgaya karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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