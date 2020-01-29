Antalya'da patenli gençler trafiği aksatıp sürücüye saldırdı

Antalya Muratpaşa ilçesindeki işlek bir caddede otobüslerin arkasına takılarak paten kayan gençler, trafiği alt üst etti.

Dün öğleden sonra Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Defterdarlığı'nı birbirinden ayıran, kentin işlek caddelerinden biri olan yolda bir grup genç araçların arasında patenle kaymaya başladı.



Zaman zaman sürücüleri taciz eden patenli gençler, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak ilerlemek istedi.



Bu sırada vatandaşlar tarafından görüntülenmek isteyen gençlerden biri sürücünün araç camına sert yumruk atarak sürücüyü taciz etti.