Antalya'da polis memuruna silahlı saldırı

Sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, yolda yürüyen bir kişiye pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği kişi yere düştü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradan da Antalya'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polisin yaptığı çalışmada, yaralının, Serik'e otomobil almak için gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Şen, şüphelinin ise G.K. olduğu tespit edildi.



Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı sırasında bir tamirhanede bulunan otomobile de saçmaların isabet ettiği görüldü.



Bu arada saldırı anı, sanayideki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin yol ortasında yavaşladığı, otomobilin arka koltuğundan pompalı tüfekle ateş edildiği, sonrasında ise polis memurunun yere düştüğü görülüyor.