Antalya'da restoran yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde duvarları elyafla kaplı restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da restoran yangını

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde dün saat 17.30 sularında bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir itfaiyesi, Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Kemer Belediyesi'ne ait su tankerleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede yangına yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale ederken, işletmenin duvarlarının elyafla kaplanması nedeniyle yangın hızla büyüdü.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yakında bulunan bazı evin camları da yangın nedeniyle zarar gördü.

Olay yerine gelen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, işletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, yangına kısa sürede müdahale eden ekiplere de teşekkür etti.

Diğer yandan jandarma ve belediye zabıta ekipleri yangın bölgesine giriş ve çıkışları kapattı.

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