Antalya'da restoranda yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta Hasan Yıldız'a ait restoranın ocak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredeki ağaçlara da sıçrayan alevler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Yangın sırasında işletmede sadece çalışanların bulunduğu, yaralanan olmadığı belirtildi.



Tüp patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

"KEBAP YAPIYORLAR SANDIM"



Görgü tanığı Atakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, marketten döndüğü sırada ocakbaşında avuç içi kadar ateş gördüğünü belirterek, "Kebap yaptıklarını zannettim. İki dakika geçmeden patlama oldu. Önce arka taraf, daha sonra ise komple iş yeri yandı." diye konuştu.

