Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve av tüfeğinin bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.