Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu
Antalya'nın Serik ilçesinde şüphelilere yönelik ruhsatsız silah operasyonunda düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve av tüfeğinin bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Silah
- Antalya Serik