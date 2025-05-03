Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde şüphelilere yönelik ruhsatsız silah operasyonunda düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede ruhsatsız ve av tüfeğinin bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...