Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik, Antaya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği ile 126 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirilirken yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.